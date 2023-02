Formula 1 | clamoroso in Mercedes | pronta una versione B della monoposto | le ultimissime

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)“Testa dura”, la scuderia tedesca non si arrende e continua sulla via che lo scorso anno ha portato al disastro, attenzione però, sarebbe già pronto il piano B! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una grandissima attenzione per i dettagli e l’innovazione per la nuovadiche tuttavia ha stupito tutti, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.