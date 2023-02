Formazioni ufficiali Lipsia-Manchester City | le scelte dei due allenatori

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)RB Lispia-, ledei dueper il match di Champions League Comunicate ledi RB, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.: Blaswich, Orban, Forsberg, Werner, Klostermann, szoboszlai, André Silva, Haaltsenberg, Schlager, Laimer, Gvardiol All. Rose: Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Akè; Bernardo Silva, Rodri, Gundogan; Grealish, Haaland, Mahrez. All. Guardiola L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter-Porto, formazioni ufficiali: Inzaghi rinuncia dal 1' non solo a Lukaku! - - sportface2016 : #InterPorto, le formazioni ufficiali: le scelte di #Inzaghi #ChampionsLeague - sportface2016 : #ChampionsLeague Formazioni ufficiali #Lipsia #ManchesterCity - DiMarzio : #UCL | #leipzigvsmancity, le formazioni ufficiali - SDM_J94 : @theMilanZone_ @SkySport 22 Febbraio ore 18.40 vengo a retwittare quando escono le formazioni ufficiali e gioca Tata -

LE(a breve le scelte dei mister) INTER - in attesa PORTO - in attesaCronaca in tempo reale e tabellino [ AGGIORNA LA DIRETTA DI FIORENTINA - BRAGA ] RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA - BRAGA Giovedì 23 febbraio alle 20 le, dalle 21 la cronaca con ...

Spezia-Juventus, le formazioni ufficiali: Ekdal e Paredes titolari. Kean con Vlahovic TUTTO mercato WEB

Inter-Porto, le formazioni UFFICIALI: in avanti c’è Dzeko con Lautaro fcinter1908

Lipsia-Manchester City, le formazioni ufficiali: Nkunku va in panchina, Guardiola con Haaland TUTTO mercato WEB

Le formazioni ufficiali di Inter e Porto, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. I nerazzurri si presentano a questa sfida fondamentale per il loro cammino ...La sfida tra Lipsia e Manchester City infuocherà la serata di mercoledì 22 febbraio: le ufficiali, con Guardiola che sceglie Haaland ...