Formazioni ufficiali Inter-Porto, Champions Leagie 2022/2023 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le Formazioni ufficiali di Inter e Porto, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. I nerazzurri si presentano a questa sfida fondamentale per il loro cammino europea quasi al completo, con Correa unico assente oltre al lungodegente Dalbert, fermo da mesi dopo l’operazione chirurgica. Simone Inzaghi potrà quindi scegliere con serenità gli undici che se la giocheranno dal primo minuto contro i temibili Portoghesi. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 22 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Inter-Porto Inter: in attesa Porto: in attesa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ledi, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale dellaLeague. I nerazzurri si presentano a questa sfida fondamentale per il loro cammino europea quasi al completo, con Correa unico assente oltre al lungodegente Dalbert, fermo da mesi dopo l’operazione chirurgica. Simone Inzaghi potrà quindi scegliere con serenità gli undici che se la giocheranno dal primo minuto contro i temibilighesi. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 22 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milannews24_com : Le formazioni ufficiali di #ItaliafemminileCoreadelSud ?? - infoitsport : Inter-Sampdoria Coppa Italia Primavera, le formazioni ufficiali: un ritorno in attacco - FcInterNewsit : Coppa Italia Primavera, quarti di finale: l'Inter sfida la Sampdoria. Le formazioni ufficiali - CentotrentunoC : #CoppaItalia #Eccellenza ?? Segui con noi la sfida tra Insieme #Formia e #Budoni, gara valevole per il ritorno degl… - internewsit : Inter-Sampdoria Coppa Italia Primavera, le formazioni ufficiali: un ritorno in attacco - -