Fondo di solidarietà trasporto aereo: riapertura domande CIGS (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Fondo di solidarietà trasporto aereo: con la pubblicazione del messaggio n. 757 del 21 febbraio 2023 l'INPS ha comunicato la riapertura dei termini relativi alle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fornendo le istruzioni operative e contabili su come procedere. Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato ... TAG24.

