Foggia, Canonico: "Gallo è scappato come Schettino: dimissioni legate ai soldi" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Durissime dichiarazioni di Nicola Canonico, presidente del Foggia, contro le dimissioni del tecnico Fabio Gallo: il patron del team pugliese è intervenuto così in una conferenza stampa destinata a far discutere: "Non potevamo essere ostaggio di un allenatore che pensava solo all'aspetto economico. Gallo non teneva minimamente al Foggia e alla città, se n'è andato senza nemmeno parlare con la squadra, o quantomeno salutarla. La verità è che, se non gli avessimo rinnovato il contratto, lui si sarebbe dimesso e proprio così ha fatto: atteggiamento poco professionale, è scappato dalla città. Mi ha ferito nel post partita con la Juve Stabia, quando ha detto che a Foggia non si può vivacchiare e che serve un progetto. Faccio presente che, a parte alcuni ..."

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Foggia, #Canonico: '#Gallo è scappato come Schettino: dimissioni legate ai soldi' - Marco97FG : @CalcioFoggiaoff Canonico vattene, uomo piccolo piccolo, ciuccio e presuntuoso. Cos'è vorresti saltare sulle bracci… - sportli26181512 : Foggia, l'ira del presidente: “Gallo è scappato dalla città come Schettino!” - antuan_rinaldi : Gallo ricostruisce punto dopo punto la storia perché 'il sig. Canonico' si fa un autogol clamoroso nel momento in c… - infoitsport : Gallo a Canonico: “Foggia, io non scappo. Ero a rischio esonero' -