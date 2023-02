Florida, donna uccisa da alligatore mentre era a passeggio con il suo cane (Di mercoledì 22 febbraio 2023) In Florida una donna di 85 anni è stata aggredita ed uccisa da un alligatore mentre era passeggio con il suo cane. La vicenda è accaduta nella città di Fort Pierce, capoluogo della Contea di St. Lucie situato sulla costa orientale della penisola a sud-est degli Stati Uniti. Secondo una prima ricostruzione e grazie ad ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Inunadi 85 anni è stata aggredita edda uneracon il suo. La vicenda è accaduta nella città di Fort Pierce, capoluogo della Contea di St. Lucie situato sulla costa orientale della penisola a sud-est degli Stati Uniti. Secondo una prima ricostruzione e grazie ad ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mariodarkmatter : RT @Marco_dreams: In Florida una donna sarà costretta a partorire il figlio che morirà: al feto è stata diagnosticata la sindrome di Potter… - scienzenotizie : #Attualità #alligatore #florida Donna uccisa da un alligatore mentre sta passeggiando con il suo cane - Lifefucksmedai1 : RT @Marco_dreams: In Florida una donna sarà costretta a partorire il figlio che morirà: al feto è stata diagnosticata la sindrome di Potter… - GiaPettinelli : Donna di 85 anni uccisa da un alligatore in Florida - iamcissymalfoy : RT @Marco_dreams: In Florida una donna sarà costretta a partorire il figlio che morirà: al feto è stata diagnosticata la sindrome di Potter… -