Flavio Briatore, Barbara D'Urso addio? La foto (piccante) che spiega tutto | Guarda (Di mercoledì 22 febbraio 2023) tutto finito tra Flavio Briatore e Barbara D'Urso. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, il presunto flirt tra l'imprenditore e la conduttrice Mediaset sarebbe già naufragato. Qualcuno si era già insospettito a San Valentino, nessuno scatto dei due insieme. Ma a confermare la possibile rottura tra i due sarebbero alcune foto di Briatore al bordo del suo yacht con amici e amiche. Tra loro non c'è traccia di Barbara D'Urso. Briatore recentemente ha scelto di partire per i Caraibi per godersi una pausa di relax. Con lui anche alcune ragazze, ma la D'Urso, come detto, non c'è. Nelle ultime settimane le voci di una possibile storia tra i due si erano fatte sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023)finito traD'. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, il presunto flirt tra l'imprenditore e la conduttrice Mediaset sarebbe già naufragato. Qualcuno si era già insospettito a San Valentino, nessuno scatto dei due insieme. Ma a confermare la possibile rottura tra i due sarebbero alcunedial bordo del suo yacht con amici e amiche. Tra loro non c'è traccia diD'recentemente ha scelto di partire per i Caraibi per godersi una pausa di relax. Con lui anche alcune ragazze, ma la D', come detto, non c'è. Nelle ultime settimane le voci di una possibile storia tra i due si erano fatte sempre ...

