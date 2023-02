Flaco, il gufo newyorkese che dopo 12 anni in gabbia ha fatto capire a tutti che deve vivere libero (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La natura è più forte anche degli anni di prigionia allo zoo. Ecco cosa ha fatto il gufo diventato star dei social Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La natura è più forte anche deglidi prigionia allo zoo. Ecco cosa haildiventato star dei social

