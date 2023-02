Fiumicino | la protesta dei dipendenti della Dnata | “La sicurezza sul lavoro qui non esiste”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)– Poche tutele e assenza disul: i lavoratorisocietà di cateringdi, congiuntamente alle organizzazioni sindacali, questa mattina hanno manifestato il loro malessere di fronte ai cancelli dell’azienda chiedendo con forza che venga rispettato il recente accordo sottoscritto dall’azienda e le parti sociali. Tale accordo prevede una serie di impegni ed è avvenuto in occasione del passaggio di commessa che ha visto protagonista Ita Airways. “La scelta riposta indalla nostra Compagnia di bandiera, al momento non sembra darle ragione – afferma Di Martino Dipartimento Nazionale di UGL Trasporto Aereo – almeno rispetto al servizio che invece GateGourmet Italia in precedenza offriva ad Alitalia.– ...