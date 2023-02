Fiumicino | 8 milioni di euro per un nuovo liceo

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)– “La Città Metropolitana di Roma ha previsto una spesa pari a 8diper la realizzazione di un“. Ad annunciarlo è il sindaco di, Esterino Montino, nonché consigliere di Città Metropolitana. “Il bilancio sarà approvato durante il prossimo Consiglio metropolitano. Poi si passerà alla fase della progettazione e all’indizione della gara d’appalto di un’opera così importante – spiega Montino -. La scuola, come abbiamo anticipato molte volte, sorgerà su un’area di circa 14 mila metri quadri che il Comune ha messo a disposizione della Città metropolitana e che si trova alle spalle del Baffi”. “Gettiamo così le basi per la nascita di un vero e proprio campus degli istituti superiori – conclude il sindaco -, un polo con ...

