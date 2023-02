Firenze | lettera preside del liceo Da Vinci | “Indifferenza favorisce rigurgito fascismo”

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si chiama Annalisa Savino ed è ladelscientifico “Leonardo Da” di. La suaaperta, dopo le violenze avvenute davanti alMichelangiolo quando, sabato scorso, due studenti del Collettivo sono stati colpiti da sei ragazzi appartenenti all’organizzazione di estrema destra Azione studentesca, ha fatto in queste ore il giro dei social. "Ilin Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. E' nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti. ’Odio gli indifferenti' diceva un grande italiano, Antonio Gramsci, che i fascisti chiusero in carcere fino alla morte, impauriti come conigli dalla forza delle sue ...