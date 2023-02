Fiorentina, le condizioni di Milenkovic e Sirigu in vista del Braga (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le condizioni fisiche di Nikola Milenkovic e Salvatore Sirigu per la gara di ritorno di Conference League contro il Braga La Fiorentina di Vincenzo Italiano si sta preparando ad affrontare la gara di ritorno di Conference League contro il Braga. Dopo il rassicurante 4-0 ottenuto in Portogallo, la qualificazione sembra ormai essere una formalità. Nell’allenamento odierno, Nikola Milenkovic ha lavorato a parte e difficilmente sarà a disposizione della squadra. Salvatore Sirigu ha invece chiesto un permesso per motivi personali, ma sarà regolarmente tra i convocati. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lefisiche di Nikolae Salvatoreper la gara di ritorno di Conference League contro ilLadi Vincenzo Italiano si sta preparando ad affrontare la gara di ritorno di Conference League contro il. Dopo il rassicurante 4-0 ottenuto in Portogallo, la qualificazione sembra ormai essere una formalità. Nell’allenamento odierno, Nikolaha lavorato a parte e difficilmente sarà a disposizione della squadra. Salvatoreha invece chiesto un permesso per motivi personali, ma sarà regolarmente tra i convocati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Fiorentina: le ultime per la #ConferenceLeague - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Sottil e Brekalo? Non sono ancora pronti. La lotta contro condizioni fisiche che non sono delle migliori #Fiorentina h… - Fiorentinanews : Sottil e Brekalo? Non sono ancora pronti. La lotta contro condizioni fisiche che non sono delle migliori… - infoitsport : Fiorentina, riflessione sulle condizioni di Sirigu - ghevinc : Solite narrazioni #Fiorentina, una formalità il Braga. Io invece è proprio il ritorno che temo. La temo perchè siam… -