Fiorentina | Italiano | «Non dobbiamo distruggere il vantaggio»

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Vincenzo, allenatore della, alla vigilia della gara di ritorno di Conference League Vincenzoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Braga, gara di ritorno di Conference League dopo lo 0-4 dell’andata. PAROLE – «Domani è una partita che inizia e avrà una sua storia. Cercheremo di sfruttare questoche abbiamo, non conoscendo la strategia dell’avversario che vorrà riaprire una gara che sembra archiviata. Dovremo approcciarla bene e mostrare la concentrazione dell’andata senza dare vantaggi al Braga. Nessuna distrazione, nonil nostro. Sarebbe folle». L'articolo proviene da Calcio News 24.

