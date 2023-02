Fiorentina - Braga, probabili formazioni: Cabral si tiene la maglia, tentazione Castrovilli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Italiano prepara la formazione. Il brasiliano favorito su Jovic. Tante novità a centrocampo con il ritorno di Bonaventura e (forse) di Duncan. Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Italiano prepara la formazione. Il brasiliano favorito su Jovic. Tante novità a centrocampo con il ritorno di Bonaventura e (forse) di Duncan.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LovesSymon : @youhatemario @mariottismo La Fiorentina, che ha tanto potenziale ma che sta facendo malissimo in serie A, ha domin… - Fiorentinanews : #Fiorentina-Braga: Dove vedere la partita in DIRETTA TV. Per seguire questa gara tocca pagare - pronosti_calcio : Fiorentina Braga pronostico, risultato esatto e quote match Conference League del 23 Febbraio - robymes : @erroriarbitrali a tutti quelli che si lamentano del rosso: stessa dinamica giovedì scorso in Braga-Fiorentina con… - robymes : @alexgt78 @erroriarbitrali stessa dinamica giovedì' scorso in Braga-Fiorentina, fallo su Jovic, stesso metro, rosso… -