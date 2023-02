Fiorentina-Braga, Jorge crede nella rimonta: “Non impossibile. Ecco cosa faremo” | Conference League (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 2023-02-22 19:18:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Artur Jorge è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Braga. Queste le parole del tecnico dei portoghesi: “Sappiamo cosa ci aspetta. Noi vogliamo essere competitivi confermando i valori che il club ha mostrato nell’ultimo periodo. Facendo in modo che risultato e prestazioni siano all’altezza.” LA Fiorentina – Mi aspetto la stessa Fiorentina dell’andata, con valori che non rispecchiano la loro classifica. L’aspettativa è di una Fiorentina che farà vedere cosa sa fare, rispettando comunque l’avversario. QUALCHE PROMESSA? – No. Fa parte del mio lavoro preparare le gare con massima volontà di centrare un risultato. Difficile, molto, ma non ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 2023-02-22 19:18:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Arturè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di. Queste le parole del tecnico dei portoghesi: “Sappiamoci aspetta. Noi vogliamo essere competitivi confermando i valori che il club ha mostrato nell’ultimo periodo. Facendo in modo che risultato e prestazioni siano all’altezza.” LA– Mi aspetto la stessadell’andata, con valori che non rispecchiano la loro classifica. L’aspettativa è di unache farà vederesa fare, rispettando comunque l’avversario. QUALCHE PROMESSA? – No. Fa parte del mio lavoro preparare le gare con massima volontà di centrare un risultato. Difficile, molto, ma non ...

