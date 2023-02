Fiorentina-Braga, Italiano in conferenza stampa: orario, tv e streaming (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il programma, con l’orario e la diretta tv della conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia di Fiorentina-Braga, match valido per lo spareggio di ritorno della Conference League 2022/2023. I viola tornano in campo in Europa ospitando i portoghesi dopo la schiacciante vittoria per 0-4 arrivata in terra iberica. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dalle ore 14:00. La conferenza stampa sarà visibile in diretta su Sky Sport 24, in streaming su Sky Go ma anche in diretta sui canali social del club, tra cui Youtube. SEGUI IL LIVE SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il programma, con l’e la diretta tv delladi Vincenzoalla vigilia di, match valido per lo spareggio di ritorno della Conference League 2022/2023. I viola tornano in campo in Europa ospitando i portoghesi dopo la schiacciante vittoria per 0-4 arrivata in terra iberica. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti indalle ore 14:00. Lasarà visibile in diretta su Sky Sport 24, insu Sky Go ma anche in diretta sui canali social del club, tra cui Youtube. SEGUI IL LIVE SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TopkasDionyses : RT @acffiorentina: È aperta la vendita libera dei biglietti per Fiorentina-Braga ?? Non mancare! Abbiamo bisogno di tutti voi! ?? Biglietti… - infoitsport : Fiorentina in campo verso il Braga. Sirigu spera nella maglia da titolare - cassapronostici : Pronostico Fiorentina – Braga: viola ad un passo dagli ottavi di finale - il_drate : RT @SpaceViola_: ??? Stasera torna #SpaceViola ?? Ospiti @NicoSchira & @simonepagnini1 ??? Dalle 21:30 alle 22:30. #Fiorentina-#Braga e tant… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: La #Fiorentina chiama a raccolta i tifosi per la partita contro il Braga: aperta la vendita libera -