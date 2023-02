Fiorentina-Braga domani in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno playoff Conference League 2022/2023 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Fiorentina e Braga, valevole per la gara di ritorno dei playoffs di Conference League 2022/2023. Dopo la schiacciante vittoria per 4-0 nel match d’andata la pratica dovrebbe essere, o quantomeno lo sperano i tifosi viola, già chiusa in vista di questa sfida di ritorno. La squadra di Vincenzo Italiano però non vuole correre alcun rischio e proverà a chiudere subito la contesa e ottenere l’accesso al round successivo. La sfida è in programma domani, giovedì 23 alle 21:00 allo Stadio Franchi di Firenze. diretta su Sky Sport Football, in streaming su Sky Go, NOW e Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la gara dideis di. Dopo la schiacciante vittoria per 4-0 nel match d’andata la pratica dovrebbe essere, o quantomeno lo sperano i tifosi viola, già chiusa in vista di questa sfida di. La squadra di Vincenzo Italiano però non vuole correre alcun rischio e proverà a chiudere subito la contesa e ottenere l’accesso al round successivo. La sfida è in programma, giovedì 23 alle 21:00 allo Stadio Franchi di Firenze.su Sky Sport Football, insu Sky Go, NOW e Dazn. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robymes : @erroriarbitrali a tutti quelli che si lamentano del rosso: stessa dinamica giovedì scorso in Braga-Fiorentina con… - robymes : @alexgt78 @erroriarbitrali stessa dinamica giovedì' scorso in Braga-Fiorentina, fallo su Jovic, stesso metro, rosso… - TopkasDionyses : RT @acffiorentina: È aperta la vendita libera dei biglietti per Fiorentina-Braga ?? Non mancare! Abbiamo bisogno di tutti voi! ?? Biglietti… - infoitsport : Fiorentina in campo verso il Braga. Sirigu spera nella maglia da titolare - cassapronostici : Pronostico Fiorentina – Braga: viola ad un passo dagli ottavi di finale -