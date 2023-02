Fiordelisi e Giaele litigano al GfVip: cosa è successo durante la pubblicità (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È scoppiata una lite tra Antonella Fiordelisi Giaele De Donà al Grande Fratello Vip, ecco cosa si sono dette durante la pubblicità Lunedì 20 febbraio è andata in onda la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È scoppiata una lite tra AntonellaDe Donà al Grande Fratello Vip, eccosi sono dettelaLunedì 20 febbraio è andata in onda la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonel45sck : RT @Benedet94778170: Le uniche argomentazioni di #Oriana #giaele #micol #murgia è di parlare sempre male di Antonella (anche quando lei non… - Loredanataberl1 : RT @IaiaTrilli: EdoD su Nikita 'quella rosica come una biscia' (non perdono occasione per sparlare) E intanto Giaele pensa che vorrebbe lei… - daniela02374757 : RT @IaiaTrilli: EdoD su Nikita 'quella rosica come una biscia' (non perdono occasione per sparlare) E intanto Giaele pensa che vorrebbe lei… - Benedet94778170 : Le uniche argomentazioni di #Oriana #giaele #micol #murgia è di parlare sempre male di Antonella (anche quando lei… - Tizj08 : RT @IaiaTrilli: EdoD su Nikita 'quella rosica come una biscia' (non perdono occasione per sparlare) E intanto Giaele pensa che vorrebbe lei… -