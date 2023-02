Fino a 250.000 euro: nuovo bonus statale ricchissimo, lo stanno già concedendo a tanti, bisogna affrettarsi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un bonus attesissimo. C’era chi paventava una sua sospensione o una cospicua riduzione, e invece il ricchissimo bonus sarà prorogato Fino al 31 dicembre 2023 Arriva la conferma anche per il 2023 del ricchissimo bonus dedicato ai cittadini con meno di trentasei anni. Un contributo che offre finanziamenti Fino a 250.000 euro! Ma di che contributo stiamo parlando e come ottenerlo? 250.000 euro di bonus – ilovetrading.itMolti dei vecchi contributi ai cittadini introdotti dal Governo Draghi sono stati sospesi o ridotti. Soltanto pochi bonus hanno trovato infatti una copertura adeguata con la legge di Bilancio dell’esecutivo Meloni. Il Governo aveva però assicurato che si sarebbe impegnato per prorogare ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Unattesissimo. C’era chi paventava una sua sospensione o una cospicua riduzione, e invece ilsarà prorogatoal 31 dicembre 2023 Arriva la conferma anche per il 2023 deldedicato ai cittadini con meno di trentasei anni. Un contributo che offre finanziamentia 250.000! Ma di che contributo stiamo parlando e come ottenerlo? 250.000di– ilovetrading.itMolti dei vecchi contributi ai cittadini introdotti dal Governo Draghi sono stati sospesi o ridotti. Soltanto pochihanno trovato infatti una copertura adeguata con la legge di Bilancio dell’esecutivo Meloni. Il Governo aveva però assicurato che si sarebbe impegnato per prorogare ...

