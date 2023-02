“Finalmente l’amore”. Monica Bellucci ritrova il sorriso , ha scelto il famosissimo per ricominciare (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Monica Bellucci ha un nuovo fidanzato? Sembrerebbe proprio di sì. L’ex moglie di Vincent Cassell avrebbe scelto un pezzo da novanta: un regista molto ma molto famoso di Hollywood. A stanarli la rivista Paris Match che ha stanato la coppia a passeggio per le strade di Parigi. A quanto si apprende Monica e il nuovo fidanzato sono incrociati brevemente sulla scalinata del Palais des Festivals di Cannes nel 2006, ma è stato solo 16 anni dopo, nel backstage di un altro festival, che i due si sarebbero avvicinati. Lei era single da quando aveva rotto con l’artista Nicolas Lefebvre nel 2019. Dal 2014 era separato dalla madre dei suoi figli, Helena Bonham Carter. Negli ultimi quattro mesi, il 64enne americano e la 58enne italiana si sarebbero frequentati lontano dagli occhi del pubblico, prima che la loro storia d’amore ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023)ha un nuovo fidanzato? Sembrerebbe proprio di sì. L’ex moglie di Vincent Cassell avrebbeun pezzo da novanta: un regista molto ma molto famoso di Hollywood. A stanarli la rivista Paris Match che ha stanato la coppia a passeggio per le strade di Parigi. A quanto si apprendee il nuovo fidanzato sono incrociati brevemente sulla scalinata del Palais des Festivals di Cannes nel 2006, ma è stato solo 16 anni dopo, nel backstage di un altro festival, che i due si sarebbero avvicinati. Lei era single da quando aveva rotto con l’artista Nicolas Lefebvre nel 2019. Dal 2014 era separato dalla madre dei suoi figli, Helena Bonham Carter. Negli ultimi quattro mesi, il 64enne americano e la 58enne italiana si sarebbero frequentati lontano dagli occhi del pubblico, prima che la loro storia d’amore ...

