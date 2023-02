FIFA 23 Showdown Series: Nuova promo di FUT in arrivo il 24 febbraio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) EA Sports ha annunciato che la promo Showdown Series per la popolare modalità FIFA 23 Ultimate Team sarà disponibile a partire dalle 19:00 di venerdi 24 febbraio. Showdown fa il suo ritorno in FUT! Per un periodo limitato, è possibile ottenere un giocatore per squadra di una delle prossime partite in calendario attraverso le Sfide Creazione Rosa (SCR). Il giocatore della squadra vincente riceverà un bonus +2 alla sua valutazione TOT. In caso di pareggio, entrambi gli oggetti riceveranno un bonus di +1 TOT. Le carte in questione sono dinamiche e quindi riceveranno altri upgrade delle statistiche in futuro in base ai risultati ottenuti dai club nelle partite prese in considerazione. Durante l’evento, saranno rilasciate anche Sfide Creazione Rosa a tema, obiettivi, amichevoli ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 22 febbraio 2023) EA Sports ha annunciato che laper la popolare modalità23 Ultimate Team sarà disponibile a partire dalle 19:00 di venerdi 24fa il suo ritorno in FUT! Per un periodo limitato, è possibile ottenere un giocatore per squadra di una delle prossime partite in calendario attraverso le Sfide Creazione Rosa (SCR). Il giocatore della squadra vincente riceverà un bonus +2 alla sua valutazione TOT. In caso di pareggio, entrambi gli oggetti riceveranno un bonus di +1 TOT. Le carte in questione sono dinamiche e quindi riceveranno altri upgrade delle statistiche in futuro in base ai risultati ottenuti dai club nelle partite prese in considerazione. Durante l’evento, saranno rilasciate anche Sfide Creazione Rosa a tema, obiettivi, amichevoli ...

