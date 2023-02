FIFA 23: ecco i candidati al POTM di febbraio de LaLiga (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sono stati annunciati i nomi dei candidati al premio come giocatore del mese (POTM) de LaLiga per il mese di gennaio! Si tratta di: De Jong GOL 0 ASSIST 0 Canales GOL 3 ASSIST 2 Camavinga GOL 0 ASSIST 0 Reinildo GOL 0 ASSIST 0 Sancet GOL 4 ASSIST 0 Fran García GOL 0 ASSIST 2 Veiga GOL 2 ASSIST 2 E’ possibile esprimere il proprio voto su: https://LaLigaPOTM.easports.com/ La SBC del giocatore del mese di febbraio de LaLiga sarà disponibile su FIFA 23 nel corso della prossima settimana Leggi su imiglioridififa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sono stati annunciati i nomi deial premio come giocatore del mese () deper il mese di gennaio! Si tratta di: De Jong GOL 0 ASSIST 0 Canales GOL 3 ASSIST 2 Camavinga GOL 0 ASSIST 0 Reinildo GOL 0 ASSIST 0 Sancet GOL 4 ASSIST 0 Fran García GOL 0 ASSIST 2 Veiga GOL 2 ASSIST 2 E’ possibile esprimere il proprio voto su: https://.easports.com/ La SBC del giocatore del mese didesarà disponibile su23 nel corso della prossima settimana

