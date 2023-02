Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Fiere, Zannini: 'Da Cosmoprof 2023 la vera ripartenza' - vivereitalia : Fiere, Zannini: 'Da Cosmoprof 2023 la vera ripartenza' - ledicoladelsud : Fiere, Zannini: “Da Cosmoprof 2023 la vera ripartenza” - fisco24_info : Fiere, Zannini: 'Da Cosmoprof 2023 la vera ripartenza': (Adnkronos) - Tremila aziende da 64 Paesi con il ritorno di… - TV7Benevento : Fiere, Zannini: 'Da Cosmoprof 2023 la vera ripartenza' - -

"All'estero l'industria italiana nella cosmetica rappresenta un'eccellenza " sostiene" basti pensare che il 60% del make - up utilizzato nel mondo è prodotto in Italia. Per molti comparti il ...Abbiamo incontrato il Presidenteche ci illustra le ultime novità della Fiera. E non solo. ... Ci fa un quadro delledel network Il network Cosmoprof oggi è presente nei principali ...

Fiere, Zannini: "Da Cosmoprof 2023 la vera ripartenza" Adnkronos

Cosmoprof è sempre più internazionale, attesi buyer da 116 Paesi ... Pambianco Beauty

Cosmoprof, nel 2023 cresce ancora: oltre 2900 aziende da 64 Paesi Affaritaliani.it

Zannini a Rimini per la fiera EcoMondo CasertaNews

Sigep 2023. Cos'è successo nel weekend Horeca News

(Adnkronos) - “Dopo un 2022 molto positivo, i dati della 54esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna ci dicono che sarà una manifestazione di grande successo, quella della vera ripartenza”. Così a ...