Fiamme nel resort in Kenya. L'incendio è impressionante (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un grande incendio è divampato in Kenya, nella spiaggia di Watamu, località balneare in cui c'è una grande presenza di italiani. Fonti diplomatiche confermano che il resort italiano Barracuda è stato colpito dalle Fiamme. Al momento non si registrano vittime mentre due turiste italiane sono rimaste ferite. L'ambasciata d'Italia a Nairobi si è attivata subito e, attraverso il consolato onorario a Malindi e in coordinamento con l'unità di crisi della Farnesina, sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione. Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un grandeè divampato in, nella spiaggia di Watamu, località balneare in cui c'è una grande presenza di italiani. Fonti diplomatiche confermano che ilitaliano Barracuda è stato colpito dalle. Al momento non si registrano vittime mentre due turiste italiane sono rimaste ferite. L'ambasciata d'Italia a Nairobi si è attivata subito e, attraverso il consolato onorario a Malindi e in coordinamento con l'unità di crisi della Farnesina, sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione.

