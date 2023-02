Ferran Torres | «Ero in un pozzo senza fondo | ho chiesto l’aiuto di uno psicologo»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’esterno 22enne del Barcellona,, ha dichiarato ieri ai media catalani di aver dovuto chiedere aiuto ad unoper uscire dal “” in cui sentiva di essere precipitato dopo essersi trasferito dal Manchester City al Barcellona, nel gennaio 2022 per 55 milioni di euro. «Ero entrato in un, non sapevo come uscirne». Dopo l’infortunio al piede che gli ha fatto perdere posizioni slittando alle spalle di Ousmane Dembélé e Raphinha, ha deciso di chiedere aiuto. «È stato allora che ho deciso di lavorare con uno. Non avevo fiducia in me stesso, tutto mi stava influenzando. È stata un’esperienza molto dura, molto amara, ma anche uno dei momenti più belli, perché ora ...