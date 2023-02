Ferragni, festa senza Fedez? E il seno... l'incidente "hot" | Guarda (Di mercoledì 22 febbraio 2023) In mezzo a tanta eleganza, è possibile che a volte si verifichi un piccolo “incidente”. È capitato a Chiara Ferragni e alla sorella Valentina durante una serata di gala, alla quale erano presenti anche l'altra sorella Francesca e il papà Marco. Ancora una volta nessuna traccia di Fedez: la sua assenza fa molto rumore, dato che avvalora le voci di una crisi in corso tra i Ferragnez. Di certo la Ferragni non è passata inosservata con il suo look, che le è costato un piccolo incidente di sole sulle scale del luogo dell'evento. L'imprenditrice digitale ha scelto per la serata un abito tempestato di mai cristalli, firmato Ermanno Scervino e caratterizzato da due maxi spacchi laterali che hanno valorizzato al massimo le gambe. A un certo punto, però, la Ferragni ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) In mezzo a tanta eleganza, è possibile che a volte si verifichi un piccolo “”. È capitato a Chiarae alla sorella Valentina durante una serata di gala, alla quale erano presenti anche l'altra sorella Francesca e il papà Marco. Ancora una volta nessuna traccia di: la sua asfa molto rumore, dato che avvalora le voci di una crisi in corso tra i Ferragnez. Di certo lanon è passata inosservata con il suo look, che le è costato un piccolodi sole sulle scale del luogo dell'evento. L'imprenditrice digitale ha scelto per la serata un abito tempestato di mai cristalli, firmato Ermanno Scervino e caratterizzato da due maxi spacchi laterali che hanno valorizzato al massimo le gambe. A un certo punto, però, laha ...

