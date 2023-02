Fedez torna sui social e annuncia il nuovo podcast Wolf: la reazione inaspettata dei followers (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo giorni di silenzio, Fedez è tornato sui social per presentare il nuovo podcast Wolf. Il rapper ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo ufficiale Instagram in cui ha annunciato il suo nuovo progetto. La reazione dei followers ha spiazzato tutti. Ecco maggiori dettagli. Fedez presenta il nuovo podcast “Wolf – Storie che ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo giorni di silenzio,to suiper presentare il. Il rapper ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo ufficiale Instagram in cui hato il suoprogetto. Ladeiha spiazzato tutti. Ecco maggiori dettagli.presenta il– Storie che ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dopo ore di assenza, Fedez torna su Instagram con un post dedicato ad alcuni amici che hanno preso parte al Festiva… - PrvaZylm : @piediniSoli @LaGazzettaEuro @LateralSoia @ducadalba @Giusepp11833593 @horusgodB @gas_lerner @Fedez @Harvard Piedin… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: 'Baci e toccatine?' Striscia smaschera Sanremo: cosa non torna sul Festival #22febbraio - tempoweb : 'Baci e toccatine?' Striscia smaschera Sanremo: cosa non torna sul Festival #22febbraio - Fefex_13 : @lucadipirro @ENZOBRIGANTE2 @Fedez Certo certo, adesso torna a nanna però che le pilloline mi sa che non funzionano più... -