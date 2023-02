Fedez riappare sul web pre presentare il suo nuovo podcast ma è irriconoscibile: “Oggi balbetto, non so cosa mi è preso” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Fedez non sembra più lui, la persona sorridente e irriverente che conoscevamo prima di Sanremo sembra sparita. Ad aver inciso, probabilmente, la presunta crisi con la moglie giusta proprio dopo il festival. Il rapper è riapparso sui social per presentare il suo nuovo podcast “Wolf” dedicato al mondo della finanza. Durante la diretta YouTube, però, l’artista ha dato un’impressione davvero poco convinta. Agitato, distratto e provato: così, il rapper milanese, in un momento in cui avrebbe dovuto tirare fuori il suo carisma e la sua personalità, cioè alla presentazione ufficiale del suo nuovo progetto personale, è stato tradito da un’emozione tale da farlo perfino balbettare più volte. “Spero, nel podcast, di non balbettare come Oggi, perché mi è presa una balbuzie ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 febbraio 2023)non sembra più lui, la persona sorridente e irriverente che conoscevamo prima di Sanremo sembra sparita. Ad aver inciso, probabilmente, la presunta crisi con la moglie giusta proprio dopo il festival. Il rapper è riapparso sui social peril suo“Wolf” dedicato al mondo della finanza. Durante la diretta YouTube, però, l’artista ha dato un’impressione davvero poco convinta. Agitato, distratto e provato: così, il rapper milanese, in un momento in cui avrebbe dovuto tirare fuori il suo carisma e la sua personalità, cioè alla presentazione ufficiale del suoprogetto personale, è stato tradito da un’emozione tale da farlo perfino balbettare più volte. “Spero, nel, di non balbettare come, perché mi è presa una balbuzie ...

