Fedez presenta il suo nuovo podcast: "Spero di non balbettare come oggi…". I commenti: "Vederlo così agitato mi preoccupa…" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Certo non è il Fedez a cui tutti siamo stati abituati e va detto, è così anche perché il contesto non è certo quello di Muschio Selvaggio. Quello che si è visto oggi, nella prima puntata del nuovo progetto Wolf- storie che contano intanto è un Fedez più posato. E pure emozionato. Il motivo? C'è chi dice il periodo non facile che sta passando ma meglio non azzardare supposizioni e dire che sono semplicemente cose che capitano. Dopo aver rotto il silenzio annunciando l'uscita del suo nuovo progetto, oggi alle 13 puntuale è andata in onda su YouTube la sua prima diretta. La leggera tensione di Fedez si percepisce all'istante, quando spiega il contenuto del podcast: "Ho sempre pensato di avere un podcast verticale di educazione finanziaria per raccontare ...

