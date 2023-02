Fedez lancia «Wolf – Storie che contano», il nuovo podcast sull’educazione finanziaria – Il video (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nuova avventura imprenditoriale per Fedez. Il rapper milanese, dopo il successo del suo podcast Muschio Selvaggio, ha deciso di dedicarsi a un nuovo progetto: il podcast Wolf – Storie che contano, realizzato in collaborazione con la fintech HYPE e la società di consulenza Be Shaping The Future, e prodotto da Doom Entertainment, la società fondata dal rapper nel 2013 insieme a J-Ax. Fedez, a margine della presentazione del progetto, ha spiegato che il suo contributo sarà quello di portare la propria esperienza che gli ha permesso di diventare un «discreto imprenditore». Il rapper condurrà 18 puntate, durante le quali verranno discussi svariati temi legati al mondo della finanza, dei risparmi e degli investimenti, con “ospiti esperti” e “ospiti pop”. La ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nuova avventura imprenditoriale per. Il rapper milanese, dopo il successo del suoMuschio Selvaggio, ha deciso di dedicarsi a unprogetto: ilche, realizzato in collaborazione con la fintech HYPE e la società di consulenza Be Shaping The Future, e prodotto da Doom Entertainment, la società fondata dal rapper nel 2013 insieme a J-Ax., a margine della presentazione del progetto, ha spiegato che il suo contributo sarà quello di portare la propria esperienza che gli ha permesso di diventare un «discreto imprenditore». Il rapper condurrà 18 puntate, durante le quali verranno discussi svariati temi legati al mondo della finanza, dei risparmi e degli investimenti, con “ospiti esperti” e “ospiti pop”. La ...

