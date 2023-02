Fedez lancia il suo nuovo podcast | Chiara Ferragni è a Milano | è ancora crisi?

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)è tornato ufficialmente sui social. Oggi, 22 febbraio, su Instagram è già a quote 4 stories, postate perre il suoWolf – Storie che contano. “Alle 13 saremo in live streaming su Youtube per presentare ilWolf e successivamente uscirà la prima puntata”. Poitre stories in merito, con il lancio proprio della prima puntata, in cui il rapper è affiancato da Surry e Gianluigi Ballarani. Ciò che preoccupa, però, è che la grande assente continua a essere. C’èaria di? È risaputo quanto la moglie diami sostenerlo pubblicamente ogni qual volta l’artista pubblichi unbrano o lanci nuovi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 14Orlandi : @RominaMalez @Fedez Non è quel che sembra...?????? Lancia un bel messaggio alle ragazzine...?????????? Si si Compra l'abito… - infoitcultura : Mario Giordano su Twitter lancia una nuova stoccata a Fedez: «Nessun servizio, non ti illudere» - MagoDelleFiabe : Chiara Ferragni taglia fuori Fedez dai suoi 'best moments': lui ignora e lancia un nuovo podcast - babyvivix1 : guarda caso, ora Fedez lancia il suo nuovo podcast. Siamo PIENIH del vostro hype - LeoSud4 : @cristianamorga6 @mariogiordano5 @CostanzaTosi @Fedez Il lacche' lancia minacce dalle tv spazzatura del pregiudicato berlusca! VERGOGNA! -

, a margine della presentazione del progetto, ha spiegato che il suo contributo sarà quello di portare la propria esperienza che gli ha permesso di diventare un "discreto imprenditore". Il ...... 'Striscia la Notizia' mette nel mirino gli indignati dalla memoria corta sul Festival di Sanremo 2023 eil sospetto. Durante l'ultima edizione della kermesse canora,e Rosa Chemical ...

Fedez lancia «Wolf - Storie che contano», il nuovo podcast sull ... Open

Mario Giordano su Twitter lancia una nuova stoccata a Fedez: «Nessun servizio, non ti illudere» leggo.it

Fedez, Mario Giordano a Fuori dal Coro risponde: «I testicoli sono attaccati, la volevo tranquillizzare» ilmattino.it

Fedez furioso torna sui social e si scaglia contro il giornalista Mario Giordano: il botta e risposta TPI

Fedez torna sui social, ma il motivo fa infuriare i follower: “Non ce ne frega nulla” TPI

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Dopo giorni di silenzio, Fedez torna sui social. Lo ha fatto ieri, 21 febbraio, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram. In molti speravano di vedere una foto con la moglie o un video dei fig ...