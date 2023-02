Fedez | il calvario continua | umiliato in diretta dal celebre conduttore

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo le ruggenti critiche arrivate da alcuni esponenti politici, da molti critici televisivi e da larghe fette di pubblico per quanto accaduto a Sanremo, sunelle ultime ore si è ribaltata una nuova ondata di umiliazioni. Sebbene questo del 2023 sarebbe dovuto essere il Festival di sua moglie Chiara Ferragni, per la prima volta nella sua vita co-conduttrice dell’evento, in realtà il palco del Teatro Ariston è stato dominato soprattutto dadal noto(grantennistoscana.it / ansafoto)Il rapper ed imprenditore, infatti, non si è trattenuto. La prima esibizione, sul palco della Costa Crociere, è culminata nell’esposizione e poi rottura della fotografia di un noto politico vestito da nazista. Successivamente, nella serata dei duetti, con J-Ax ha inneggiato alla ...