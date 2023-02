Fedez e Mario Giordano, lo scambio di accuse: “Che schifo, sui difetti fisici…” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mario Giordano su Fedez, il giornalista ritorna sulla spinosa questione. Pochi giorni fa il rapper italiano ha parlato attraverso i social rivelando ai fan un fatto alquanto spiacevole. Stando alle parole del marito di Chiara Ferragni, una giornalista di Fuori dal coro avrebbe iniziato a indagare sul suo orientamento sessuale alla luce di quanto avvenuto con Rosa Chemical sul palcoscenico di Sanremo 2023. Mario Giordano risponde a Fedez in diretta tv. Pochi giorni fa, il rapper ha rivelato ai fan un fatto decisamente spiacevole che tira in ballo la trasmissione del giornalista, rendendo noto, attraverso i social, uno stralcio di telefonata in merito all’inchiesta che la giornalista di “Fuori dal coro” pare stia conducendo sul suo conto: Fedez fa sapere a tutti che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023)su, il giornalista ritorna sulla spinosa questione. Pochi giorni fa il rapper italiano ha parlato attraverso i social rivelando ai fan un fatto alquanto spiacevole. Stando alle parole del marito di Chiara Ferragni, una giornalista di Fuori dal coro avrebbe iniziato a indagare sul suo orientamento sessuale alla luce di quanto avvenuto con Rosa Chemical sul palcoscenico di Sanremo 2023.risponde ain diretta tv. Pochi giorni fa, il rapper ha rivelato ai fan un fatto decisamente spiacevole che tira in ballo la trasmissione del giornalista, rendendo noto, attraverso i social, uno stralcio di telefonata in merito all’inchiesta che la giornalista di “Fuori dal coro” pare stia conducendo sul suo conto:fa sapere a tutti che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Mario Giordano risponde a Fedez: «Nessuna inchiesta su di lui, contro di me insulti esagerati e body shaming». Posso dirlo? Un signore. - marcofurfaro : Dopo 24 ore: - @GiorgiaMeloni non ha trovato un secondo per condannare l’azione squadrista di fascisti legati al… - LegaSalvini : GIORDANO REPLICA A FEDEZ: «CONTRO DI ME INSULTI ESAGERATI E BODY SHAMING» - s02526371 : RT @CostanzoDV: @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Un grandioso Mario Giordano ha asfaltato #Fedez che con stasera ha completato l'album delle… - mauriziorombola : RT @Libero_official: 'La volevo tranquillizzare, i testicoli sono regolari. Mi stupisce che lei, paladino dei diritti civili, si attacchi a… -