FederlegnoArredo | Posticipare entrata in vigore blocco crediti al 31 dicembre 2023

Roma, 22 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Per bonus ristrutturazioni ed ecobonus slittamento al 31 dicembre '23 dell'entrata in vigore del provvedimento che, con decreto d'urgenza, ha bloccato la cessione dei crediti per i bonus edilizi a partire dal 16 febbraio. Si tratta infatti di incentivi per cui è garantito il contraddittorio virtuoso tra cliente e fornitore e dal minor impatto sul volume complessivo dei crediti. E' inoltre fondamentale consentire alle aziende l'evasione degli ordini già avviati alla produzione: impedire il prosieguo delle operazioni i cui lavori non siano iniziati significa vanificare tutte le operazioni in corso con enormi danni per la filiera". E' quanto chiede FederlegnoArredo in una nota a firma del presidente Claudio Feltrin, inviata al governo per evitare ...

