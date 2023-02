Federico, il campione italiano di “biliardo snooker” ha soli 15 anni e viene da Gandino (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gandino. La promessa italiana del “biliardo snooker” è bergamasca. Federico Rottigni, quindicenne di Gandino, ha stupito tutti conquistando a Torino il titolo di campione nazionale di snooker, una specialità del biliardo molto diffusa nel Regno Unito e in Irlanda, che si svolge con il tavolo da biliardo più grande tra quelli in uso (12 × 6 piedi, provvisto di 6 buche a rete, 4 agli angoli e 2 nel mezzo delle sponde lunghe). La seconda tappa dello snooker italian tour, in cui il giovane talento, tesserato con la società adamello snookers di Costa Volpino, si è scontrato con atleti provenienti da tutta Italia (anche più grandi di lui), vincendo agli ottavi e proseguendo poi in semifinale e in finale ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 febbraio 2023). La promessa italiana del “” è bergamasca.Rottigni, quindicenne di, ha stupito tutti conquistando a Torino il titolo dinazionale di, una specialità delmolto diffusa nel Regno Unito e in Irlanda, che si svolge con il tavolo dapiù grande tra quelli in uso (12 × 6 piedi, provvisto di 6 buche a rete, 4 agli angoli e 2 nel mezzo delle sponde lunghe). La seconda tappa delloitalian tour, in cui il giovane talento, tesserato con la società adamellos di Costa Volpino, si è scontrato con atleti provenienti da tutta Italia (anche più grandi di lui), vincendo agli ottavi e proseguendo poi in semifinale e in finale ...

