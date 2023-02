Federe del cuscino | quando cambiarle Ce lo dice uno studio

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Per tenere pulito il letto ed eliminare tutti gli eventuali batteri che possono annidarsi è chiaro che bisogna preoccuparsi anche di tenere pulite ledel. Ovviamente lesono una componente essenziale del letto e vanno cambiate almeno una volta a settimana. In questo modo è possibile prevenire la comparsa di batteri che possiamo trovare a causa di capelli, di residui di trucco e di sudore. Quindi, oltre ad essere decorative lesi rivelano essere una sorta di barriera tra ile il viso. Questa “barriera” è decisamente essenziale a causa del fatto che l’asciugatura e il lavaggio di unrichiedono molto più tempo di quello di una federa. Dopo questa premessa non resta che scoprire come è possibile lavare al meglio qualunque tipo di federa e come ...