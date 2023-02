Fedele: “Osimhen? Era un cavallo pazzo, ora è migliorato. Se va via, ecco chi arriva” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Enrico Fedele dichiara che Victor Osimhen era un cavallo pazzo, ora è migliorato. Se va via, ecco chi arriva per sostituirlo Enrico Fedele si sofferma sulla partita del Napoli a Francoforte. Ai microfoni di TMW Radio l’ex dirigente del Parma dichiara: “Nei primi 22? è stato un po’ contratto, timoroso, per la gabbia intorno a Lobotka e non solo. Sciolto l’asse di destra non c’è stata partita. Il Napoli poi 10 contro 11 ha dominato. Non è stato però il miglior Napoli. Può arrivare in fondo in Champions? Se metto tutte le altre big, spero si possa arrivare in semifinale. Ma dico anche una cosa. Questo torneo ha fatto vedere che sono crollate le vecchie big, emergono squadre che hanno fatto una rivoluzione tecnica, come ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Enricodichiara che Victorera un, ora è. Se va via,chiper sostituirlo Enricosi sofferma sulla partita del Napoli a Francoforte. Ai microfoni di TMW Radio l’ex dirigente del Parma dichiara: “Nei primi 22? è stato un po’ contratto, timoroso, per la gabbia intorno a Lobotka e non solo. Sciolto l’asse di destra non c’è stata partita. Il Napoli poi 10 contro 11 ha dominato. Non è stato però il miglior Napoli. Puòre in fondo in Champions? Se metto tutte le altre big, spero si possare in semifinale. Ma dico anche una cosa. Questo torneo ha fatto vedere che sono crollate le vecchie big, emergono squadre che hanno fatto una rivoluzione tecnica, come ...

