FC Barcelona: Sergio Dest e un prestito al Milan con scadenza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 2023-02-22 16:37:18 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Eil piano del Milano con Sergio Dest non è cambiato: L’intenzione del Milan non è quella di restare con l’americano. Qualcosa che abbiamo già al MARCA nel mercato invernale e che non è cambiato con il passare delle partite. I ‘rossoneri’ sono immersi in una politica di tagli per generare stipendio e spazio di bilancio per questo mercato estivo… e Dest sarà uno dei ‘sacrificati’. La colpa è in parte dell’opzione di acquisto da 20 milioni di euro e dell’alto stipendio del calciatore. Ma non tutto. Non molto meno. Il Milan ha dimostrato di potersi impegnare quando si tratta di firmare o rinnovare contratti, ma Il ruolo di Dest è basso: ha giocato 14 partite in totale e solo ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 2023-02-22 16:37:18 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Eil piano delo connon è cambiato: L’intenzione delnon è quella di restare con l’americano. Qualcosa che abbiamo già al MARCA nel mercato invernale e che non è cambiato con il passare delle partite. I ‘rossoneri’ sono immersi in una politica di tagli per generare stipendio e spazio di bilancio per questo mercato estivo… esarà uno dei ‘sacrificati’. La colpa è in parte dell’opzione di acquisto da 20 milioni di euro e dell’alto stipendio del calciatore. Ma non tutto. Non molto meno. Ilha dimostrato di potersi impegnare quando si tratta di firmare o rinnovare contratti, ma Il ruolo diè basso: ha giocato 14 partite in totale e solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ckrbwn : @ufcfooty Corner taken Quickly... Istanbul... La Decima 'its sergio ramos... Henry handball's vs Ireland... Sergio… - IamH7N : @ReshadRahman_ Barcelona must offload Ferran Torres Ansu Fati Eric Garcia and Sergio Roberto -