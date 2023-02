(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora una volta l’Ospedale Sacro Cuore di Gesùdi Benevento conferma il “nel” perdi, nonostante le difficoltà dovute alle conseguenze della pandemia e al calo di nascite che ogni anno comporta un decremento forte della natalità. “Questo importante risultato – si legge in una nota del’ospedale – premia il lavoro svolto con dedizione da tutto il personale sanitario e parasanitario della Divisione di Ostetricia e Ginecologia, della Divisione di Neonatologia e del Servizio anestesiologico di parto analgesia, guidati rispettivamente da Annalisa De Blasio, Raffaello Rabuano e Roberta Zeppa“. La Divisione di Ostetricia deldi Benevento “annovera unpiuttosto esiguo di primi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NTR24 : Ospedale Fatebenefratelli, confermato primato per numero di parti nel Sannio - TV7Benevento : OSPEDALE SACRO CUORE DI GESU' FATEBENEFRATELLI CONFERMATO PRIMATO PER NUMERO DI PARTI NEL SANNIO -… -

...Corte di appello le motivazioni della sentenza con la quale l'11 ottobre del 2022 hal'...a carico di De Girolamo e Rossi - era relativa al passaggio di gestione del bar del...Almeno 700, per Via. A un certo punto, un numeroso gruppo dei presenti, formato ... come mediaticamente ci vieneogni giorno, è altrettanto vero che gli unici che ...

OSPEDALE SACRO CUORE DI GESU’ FATEBENEFRATELLI ... TV Sette Benevento

Fatebenefratelli, confermato il primato di numero di parti nel Sannio anteprima24.it

A4, auto tamponata alla barriera di Milano-Ghisolfa: morta Laura Amato e una sua amica Corriere Milano

Tensione tra polizia e stranieri in via Cagni: lacrimogeni e spintoni MilanoToday.it

Natale Di Cola è il nuovo segretario generale della Cgil Roma e Lazio RomaToday

Ancora una volta l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento conferma il “primato nel Sannio” per numero di parti, ...L'investitore andava forte velocità e procedeva a zig zag, come confermato dalle telecamere ... sanitaria all'ospedale Macedonio Melloni di Milano che fa parte dell'Asst Fatebenefratelli-Sacco. Stava ...