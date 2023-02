Fascisti (e antifascisti) su Marte (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tomaso Montanari commenta l’aggressione degli studenti di destra a quelli di sinistra, e tira in ballo Matteotti. Fantascientifico. Storie di scazzottate degli anni Sessanta e di vecchie, inservibili categorie Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tomaso Montanari commenta l’aggressione degli studenti di destra a quelli di sinistra, e tira in ballo Matteotti. Fantascientifico. Storie di scazzottate degli anni Sessanta e di vecchie, inservibili categorie

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Fascisti (e antifascisti) su Marte (di G. Mughini) - savsaverio_sav : @MaurizioARicci @unchimico @PBerizzi @repubblica I padri costituenti,antifascisti, non volevano fare la bua ai crim… - RosabiancaCole2 : RT @rimmel83837671: La Digos conferma che gli assalitori sono legati a FDI. Il governo: ' teniamo i toni bassi ' I fatti dicono che dei #… - Tece4ever : 'Armiamo l' Ukraina fino ai denti, distruggiamo la Russia e tutti i russi' 'Che schifo gli antifascisti che inneggi… - Kore_1993 : @mamflo86 Se i fascisti sono stronzi, gli antifascisti dovrebbero essere in grado di distinguersi da essi, non di f… -