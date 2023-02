Fantacalcio, il rientro di Maignan: possibile impiego già contro l’Atalanta? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il portiere del Milan è fuori da diversi mesi per problemi fisici ma il suo rientro in campo potrebbe essere più vicino dell’immaginabile. Ottimo a sapersi per quanto riguarda il Fantacalcio: difatti Maignan potrebbe già essere impiegato nella sfida contro l’Atalanta. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Per noi fantallenatori non poter contare su Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il portiere del Milan è fuori da diversi mesi per problemi fisici ma il suoin campo potrebbe essere più vicino dell’immaginabile. Ottimo a sapersi per quanto riguarda il: difattipotrebbe già essere impiegato nella sfida. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Per noi fantallenatori non poter contare su Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieA | #Maignan e #Bennacer torneranno per #Milan-#Atalanta. Più lungo lo stop per #Calabria - Fantacalcio : Roma, Dybala e Abraham pronti al rientro: le ultime - Fantacalcio : Milan, Maignan ci prova: in campo contro l'Atalanta? - YBah96 : RT @DiMarzio: #SerieA #Fantacalcio | #Milan, non solo #Maignan: novità anche per #Bennacer, #Calabria e #Florenzi. Le ultime?? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ???? Che fine ha fatto #Pogba? Dalla partitella di oggi alle ultime sul rientro in campo ? -