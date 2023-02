Fame d’aria 

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Pietro vive di momenti, una doppia vita che spazia tra l’inesorabilità della realtà e l’evanescenza del sogno. E’ sposato con Bianca, ma il tempo, tra loro, “è passato come una fucilata”. Il momento esatto in cui si sono conosciuti sulla spiaggia di Marina di Ginosa – quando non sapevano nulla o quasi dell’amore che all’inizio (non) è sempre un fulmine – è un ricordo lontano. Quel giorno c’era il sole, ma oggi che la sta raggiungendo a bordo di una Golf, ha i capelli più radi e la barba ingrigita come il cielo, pronto a esplodere con un forte temporale. Ha accanto il figlio diciottenne Jacopo che ha gli stessi lineamenti della madre, ma la sua è una bellezza che inganna, perché ha un’andatura da sonnambulo. Si accarezza sempre la coscia facendo su e giù con le dita, un gesto meccanico che ha lasciato il segno sui pantaloni, la firma della sua malattia. “E’ come un vuoto, un corpo ...

