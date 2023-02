Fallimento su tutta la linea: Minzolini e il retroscena sulla strategia di Putin (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Siamo a poche ore dall'anniversario del primo anno della guerra tra Russia ed Ucraina e Vladimir Putin si è distinto negli ultimi giorni per le sue parole alla nazione. Le argomentazioni del leader di Mosca sono al centro del discorso di Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, ospite dell'edizione del 22 febbraio di Stasera Italia, il talk show pre-serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione: “Il discorso di Putin e tutto l'elemento nazionalista, che ha caratterizzato soprattutto quello di oggi, è rivolto più che altro internamente, lui deve galvanizzare la Russia rispetto a una serie di errori ed una situazione che è veramente difficile. È passato un anno e siamo di fatto al punto di partenza, ma lui continua a rullare i tamburi, promette questo e quell'altro, però alla fine l'unica cosa che è riuscita ad ottenere ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Siamo a poche ore dall'anniversario del primo anno della guerra tra Russia ed Ucraina e Vladimirsi è distinto negli ultimi giorni per le sue parole alla nazione. Le argomentazioni del leader di Mosca sono al centro del discorso di Augusto, direttore de Il Giornale, ospite dell'edizione del 22 febbraio di Stasera Italia, il talk show pre-serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione: “Il discorso die tutto l'elemento nazionalista, che ha caratterizzato soprattutto quello di oggi, è rivolto più che altro internamente, lui deve galvanizzare la Russia rispetto a una serie di errori ed una situazione che è veramente difficile. È passato un anno e siamo di fatto al punto di partenza, ma lui continua a rullare i tamburi, promette questo e quell'altro, però alla fine l'unica cosa che è riuscita ad ottenere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jetro_71 : @CancAtomic Ti sbagli, all’inferno ci andranno loro con tutta la baracca noi alle spalle abbiamo la famiglia più im… - Pitti1Elena : @GrandeFratello E tutta colpa vostra se stanno accusando il colpo dopo il trattamento che avete fatto a Oriana vi auguro il fallimento - piediniSoli : @A7_Pal @horusgodB Ok! Quindi cosa vuoi fare? Le tue opzioni 1) combattere tutta la vita per fermare questa evoluzi… - spearbinslight : Ho perso tutta la voglia di andare in palestra sta settimana sono un fallimento, non avevo ancora balzato per colpa della depressione - ilgrilloparlan2 : @_DAGOSPIA_ Speriamo che tutta sta giostra vada in fallimento ad iniziare da Sky cancro della pay TV finire a quell… -