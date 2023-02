Fa troppo caldo | rischia di rimanere chiusa la pista del ghiaccio più grande del mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’iconico Rideau Canal Skateway di Ottawa, in Canada, la piùdi pattinaggio all’aperto dele patrimonio dell’Unesco, potrebbe non aprire quest’inverno per la prima volta in cinquant’anni, a causa della mancanza di. La capitale canadese è alle prese con il suo terzo inverno piùmai registrato, secondo Environment Canada, con temperature che oscillano appena sotto lo zero per gran parte di dicembre e gennaio. E ora è previsto che salgano ulteriormente. Sebbene i manager della struttura rimangano ottimisti, molti temono che lo Skateway potrebbe non aprire affatto quest’anno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.