F1, Test Sakhir: la line-up della prima giornata (23 febbraio). I piloti in pista: la Ferrari si divide, c’è Verstappen (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I Test F1 andranno in scena sul circuito di Sakhir dal 23 al 25 febbraio. Il tracciato del Bahrain ospiterà i tre giorni di prove che permetteranno alle varie scuderie di valutare il rendimento delle nuove monoposto e di raccogliere i dati necessari per affrontare il Mondiale F1, che scatterà nel weekend del 3-5 marzo proprio in Medio Oriente. C’è grande attesa alla vigilia per scoprire quali sono i valori in campo, per sapere come hanno lavorato le varie formazioni durante l’inverno e quali saranno le innovazioni adottate sulle varie vetture. La Ferrari va a caccia di risposte importanti, l’obiettivo del Cavallino Rampante è quello di lottare per il titolo iridato: dopo il calo nella seconda parte della scorsa stagione in seguito a un ottimo avvio, la Scuderia di Maranello vuole invertire la rotta e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) IF1 andranno in scena sul circuito didal 23 al 25. Il tracciato del Bahrain ospiterà i tre giorni di prove che permetteranno alle varie scuderie di valutare il rendimento delle nuove monoposto e di raccogliere i dati necessari per affrontare il Mondiale F1, che scatterà nel weekend del 3-5 marzo proprio in Medio Oriente. C’è grande attesa alla vigilia per scoprire quali sono i valori in campo, per sapere come hanno lavorato le varie formazioni durante l’inverno e quali saranno le innovazioni adottate sulle varie vetture. Lava a caccia di risposte importanti, l’obiettivo del Cavallino Rampante è quello di lottare per il titolo iridato: dopo il calo nella seconda partescorsa stagione in seguito a un ottimo avvio, la Scuderia di Maranello vuole invertire la rotta e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : F1, Test Sakhir: la line-up della prima giornata (23 febbraio). I piloti in pista: la Ferrari si divide, c’è Versta… - Vipdeldivano : RT @Roberta07love: #F1 si prepara affrontare il primo e unico test pre-stagionale del 2023 a Sakhir (23-25 Febbraio). Gli orari per tutti e… - gponedotcom : Giovedì si riaccendono i motori della Formula 1 dopo le presentazioni delle monoposto. Live dal circuito di Sakhir… - Dtti_digitale : Un weekend ricco di emozioni per i motori su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 23 a domenica 26 febbraio, tanti… - FormulaPassion : #F1 / Il nostro Alberto Antonini ci spiega quello che potremmo aspettarci nella tre giorni di #F1Testing in Bahrain -