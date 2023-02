F1, Test Sakhir 2023: Ferrari conosce gli avversari, Red Bull misteriosa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dal 23 al 25 febbraio i motori romberanno non poco a Sakhir, in Bahrain, sede dei Test pre-season di F1. Una tre-giorni importante per le scuderie che si conosceranno in pista, oltre a comprendere l’effettiva bontà del pacchetto a propria disposizione. Contrariamente all’anno passato non vi saranno cambiamenti tecnici così sensibili, ma comunque qualcosa è mutato, tenendo conto delle nuove gomme Pirelli e dei parametri da rispettare in relazione alla problematica del porpoising. Gli pneumatici anteriori avranno infatti una struttura rinforzata che consentirà di abbassare le pressioni di gonfiaggio, ritrovando aderenza sull’avantreno e combattendo lo sgradito fenomeno del sottosterzo. Un cambiamento importante per i team, che dovranno tarare di conseguenza il bilanciamento e la gestione termica delle mescole per sfruttarle al meglio. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dal 23 al 25 febbraio i motori romberanno non poco a, in Bahrain, sede deipre-season di F1. Una tre-giorni importante per le scuderie che siranno in pista, oltre a comprendere l’effettiva bontà del pacchetto a propria disposizione. Contrariamente all’anno passato non vi saranno cambiamenti tecnici così sensibili, ma comunque qualcosa è mutato, tenendo conto delle nuove gomme Pirelli e dei parametri da rispettare in relazione alla problematica del porpoising. Gli pneumatici anteriori avranno infatti una struttura rinforzata che consentirà di abbassare le pressioni di gonfiaggio, ritrovando aderenza sull’avantreno e combattendo lo sgradito fenomeno del sottosterzo. Un cambiamento importante per i team, che dovranno tarare di conseguenza il bilanciamento e la gestione termica delle mescole per sfruttarle al meglio. ...

