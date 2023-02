F1 test Bahrain 2023, piloti in pista nel day 1: Verstappen per tutto il giorno, i turni di guida Ferrari (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ci siamo, iniziano giovedì 23 febbraio i test ufficiali in Bahrain 2023, la tre giorni in cui per la prima volta ammireremo in pista le nuove monoposto per il Mondiale che inizierà, sempre dalla pista del Sakhir, il 5 marzo con la gara inaugurale: ecco allora quali sono i piloti in pista nel day 1 e i turni di guida della prima giornata, a cominciare dalle scelte della Ferrari e di Red Bull e Mercedes, le scuderie più attese. Da ricordare come il regolamento consenta di girare con una sola monoposto per ciascuna scuderia. Per questo motivo, i team sceglieranno di mandare in pista un pilota al mattino e uno al pomeriggio, oppure un unico pilota in un giorno e l’alternanza con il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ci siamo, iniziano giovedì 23 febbraio iufficiali in, la tre giorni in cui per la prima volta ammireremo inle nuove monoposto per il Mondiale che inizierà, sempre dalladel Sakhir, il 5 marzo con la gara inaugurale: ecco allora quali sono iinnel day 1 e ididella prima giornata, a cominciare dalle scelte dellae di Red Bull e Mercedes, le scuderie più attese. Da ricordare come il regolamento consenta di girare con una sola monoposto per ciascuna scuderia. Per questo motivo, i team sceglieranno di mandare inun pilota al mattino e uno al pomeriggio, oppure un unico pilota in une l’alternanza con il ...

