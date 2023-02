F1, Test Bahrain 2023: la Ferrari ha reso noto l’ordine di impiego di Sainz e Leclerc (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A poco meno di ventiquattro dall’inizio dei Test 2023, in vista dell’imminente inizio del Mondiale di F1, la Ferrari scopre le sue carte annunciando l’ordine della line-up dei piloti che girerà in Bahrain sul circuito di Sakhir. Le sessioni di prova si terranno dal 23 al 25 febbraio, con orari spalmati dalle 8 alle 17:30, salvo fatta per un’ora di pausa pranzo dalle 12 alle 13 ogni giorno. Il primo a debuttare sulla SF23 sarà Carlos Sainz, che sarà seguito poi da Charles Leclerc. Un “copione” che si ripeterà anche il 24 febbraio e che invece invertirà i piloti della “Rossa” nell’ultimo giorno a disposizione per provare tutte le soluzioni disponibili. Di seguito il recap completo riguardante gli orari e i piloti. Mercoledì 23 febbraio 2023 8-12 Carlos ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A poco meno di ventiquattro dall’inizio dei, in vista dell’imminente inizio del Mondiale di F1, lascopre le sue carte annunciandodella line-up dei piloti che girerà insul circuito di Sakhir. Le sessioni di prova si terranno dal 23 al 25 febbraio, con orari spalmati dalle 8 alle 17:30, salvo fatta per un’ora di pausa pranzo dalle 12 alle 13 ogni giorno. Il primo a debuttare sulla SF23 sarà Carlos, che sarà seguito poi da Charles. Un “copione” che si ripeterà anche il 24 febbraio e che invece invertirà i piloti della “Rossa” nell’ultimo giorno a disposizione per provare tutte le soluzioni disponibili. Di seguito il recap completo riguardante gli orari e i piloti. Mercoledì 23 febbraio8-12 Carlos ...

