F1 | Schumacher | cambia tutto | novità succose sul pilota

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ritorno immediato in pista per Mick, la notizia clamorosa è uscita proprio dalla sua bocca, i fan sono già in trepidazione nello scoprire la prossima destinazione. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM A quanto pare i panni da terzostanno molto stretti al figlio del Kaiser che, in una recente intervista rilasciata Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.