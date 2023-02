F1 | richiesta di chiarimento della FIA sull’S-Duct della Ferrari | la SF-23 fa già paura?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Essere creativi e osservati. Il progetto di una macchina di F1 è animato sempre dalla ricerca e dalla voglia di sperimentare, sfruttando le zone grigie del regolamento, per avere un vantaggio in termini di prestazione. E’ il casoche con il progettoSF-23 ha attirato l’attenzione per l’adozione del cosiddetto “S-” o “Bypass-“. Il riferimento è a un condotto che collega la fessura verticale aperta alla radice del telaio, allo scopo di far sfogare il flusso da un periscopio bi-stadio che soffia sulla parte scavatapancia, come spiegato da Giorgio Piola su Motorsport.com. La finalità è quella di velocizzare il risucchio dell’aria calda dalle branchie, permettendo una migliore fluidodinamica all’interno ...